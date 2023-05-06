竹聯幫弘仁會26歲文姓男子，1年多前向一名陳姓男子借了150萬元，不料，文嫌不僅不還錢，還將陳男誘騙出來，強押拘禁凌虐，勒贖410萬元得逞。北市警大安分局獲報後，掃黑專責小隊立即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，4日兵分多路至雙北及桃園等地方，將文嫌等10人拘提到案。

警方調查，文嫌與陳姓被害人原本就認識，文嫌借了150萬元後，一直拖欠不還。今年1月19日，文嫌謊稱要償還債務，將陳男誘騙至北市光復南路一處民宅內，指揮廖姓幫眾等人囚禁毆打陳男，文嫌則在一旁冷眼監看，並向陳男勒贖410萬元，最後文嫌親自提領到410萬元才放人。

警方發現，文嫌在今年1月28日，在新北市新店區安康路一帶與葉姓男子發生行車糾紛，文嫌竟率眾持刀嗆聲自己是弘仁會成員，欲追打葉男，嚇得葉男趕緊趁隙逃逸。

警方目前聚焦打擊竹聯幫明仁會、弘仁會等囂張幫派，大安分局掌握文嫌犯罪事證立即將文嫌等人檢肅到案，依組織、恐嚇取財、傷害等罪嫌送辦。大安分局長王寶章強調，警方「打擊犯罪、掃黑制暴」的決心不變，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸，將持續對幫派組合進行注控，以打擊黑幫犯罪組織。