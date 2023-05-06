不少女性在結婚生子後會將重心放在家庭，甚至放棄工作，一名女網友在臉書社團表示，閨密和她老公婚後育有2子，老公多次對她不忠，但她卻因為沒錢而不敢離開；許多網友看了都勸她離婚，並建議她出去工作，「女人就是要有獨立的經濟才能有底氣」。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》社團發文指出，閨密最近整理房間時，撿到老公在酒店消費的明細，一次就花了2萬元。

原PO替她抱不平，閨密老公一個月只拿1萬5給她當家用，她希望老公能給到2萬，沒想到老公完全不理，公公也勸她「別吵了，就這樣」，婆婆則對兒子說「少去酒店」。

閨密心寒帶著2個孩子回娘家，原PO不捨表示，這已經是她第2次看閨密哭了，大嘆「女人要有錢，因為她沒錢而不敢離開。」

許多網友都勸離婚，「這種婚姻真的不需要欸」、「看來她先生的家教也不怎麼樣，是我肯定離，孩子丟給他們家燒腦」、「訴請離婚啦！1萬5怎麼生活，不如自己找工作，還看他們一家臉色是怎樣？」

也有許多人認同女人要有經濟能力，「女人不管怎樣，都要有賺錢能力」、「要經濟獨立才會有尊嚴」、「沒錢就趕快去找工作，無法忍受婚姻就趕快離婚」、「出去工作，小孩想辦法請人顧，不要說沒辦法，辦法都是人想出來的！」

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