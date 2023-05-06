東湖驚見巨大獼猴，大搖大擺逛大街。（圖／網友授權提供）

一名網友分享照片說，在台北市內湖區東湖路7巷遇到一隻大猴子，只見一隻體型巨大的獼猴在路上左顧右盼，不知道是在找食物吃，還是在探險，超狂照片引起網友討論，不少人笑歪說，看這體型，平常伙食應該不錯，感覺是大王下山巡查。

一名網友昨天在臉書社團《我是東湖人》上分享，在東湖路7巷遇到一隻大猴子。從照片中可見，一隻體型壯碩的獼猴大剌剌的走在路上，在火鍋店和按摩店前面徘徊，不知道是在尋找食物，還是在進行「都市探險」。

根據原PO提供的照片，這隻碩大無比的獼猴，先是在馬路上東摸西摸、左顧右盼的走來走去，接著還跳到一旁的鐵皮屋頂上翻翻找找，看起來好像真的在探險。

巨大獼猴現身東湖，引起網友討論。（圖／網友授權提供）

照片吸引千人狂讚，引起網友留言討論，「又來逛大街吃果果了」、「牠太早來這邊了，老先覺還沒開，只好去吃別的當早餐」、「之前有在土地公廟前看到它」、「在東湖遇到猴子跟遇到流浪狗一樣簡單」、「大王下山了」、「看這身形，平常伙食應該不錯」、「山路上更多還會壓車」。