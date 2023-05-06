擁有甜美外型與火辣身材的YouTuber愛里，2017年遠赴泰國接受變性手術，成為真正的女兒身，去年她更代表台灣參加國際跨性別選美大賽，她曾坦言，抗爭的過程中經常不被家人諒解，最後媽媽態度軟化轉成支持的原因其實是因為小S，讓她至今非常感謝。

由於愛里從小認定自己是女兒身，自2015年開始服用女性荷爾蒙與抗雄性賀爾蒙的藥物，兩年後到泰國進行變性手術；日前她再度到小S所主持的節目《小姐不熙娣》錄影，受訪時她透露2017年決定飛往泰國接受手術，是因為當時《康熙來了》節目播出後，受到許多正面迴響，讓一直持反對意見的媽媽改變態度，而父親雖表面上不諒解，但私下仍塞了一筆錢給姐姐轉交，偷偷資助愛里。

事實上，愛里2019年在節目《震震有詞》坦言，父親非常不認同她的身分，因此對外總跟親朋好友或同事宣稱「『我還有一個兒子在美國讀書，沒有要回來了』」但她表示，即使家人口頭上不支持自己，但心裡仍會擔心她在外是否會受到欺負，當時在節目中向爸爸喊話時還數度哽咽。

然而，去年她代表台灣參加國際跨性別選美大賽，一襲融合國旗元素的禮服讓她驚艷全場，更被大讚是台灣之光；此外，今年初時她也透露，自己有回家吃團圓飯，且與爸爸互動良好，關係不再緊繃。