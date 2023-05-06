一段感情中爭吵是不可避免的事，有些人會在過程中產生失望而關係出現裂痕，但有些人則是會越甜蜜，《小鐵星座》運勢專欄分享以下這4星座組合感情越吵越相愛，分別為巨蟹與天蠍、雙子與天秤、獅子與牡羊、處女與雙魚組合當發生問題爭吵時，了解對方個性且懂得互相包容體諒，因此能更加緊密。

▍巨蟹座與天蠍座組合

都屬於水象星座的這兩位，吵架時雖然一個毒舌、一個嘮叨，但是吵架的內容卻不會偏離主題太遠，都是為了解決兩人之間的問題而發生爭吵，因為天蠍對感情的專一和巨蟹的依賴，絕不會把分手掛在嘴邊，並且也互相了解對方個性，因此只會越吵越愛。

▍雙子座與天秤座組合

同樣是風象星座的這兩位，一旦吵起來兩人便會據理力爭、互不相讓，很容易就會僵持在那裡，不過他們不會吵完就算了，結束後會先各自反省接著再理性溝通，而且他們從不記仇懂得互相包容，感情自然也就越吵越好。

▍獅子座與牡羊座組合

火象星座的這兩位，一旦吵起來可上演一場世界大戰。因為獅子和牡羊脾氣火爆的個性從不輕易妥協讓步，非要爭個你輸我贏。而這種邊吵架邊戀愛，什麼難聽話都能脫口而出的組合，可是非常合得來的，也印證了夫妻床頭吵、床尾和這句話，當兩人冷靜下來時也會理解對方，感情反而越甜蜜。

▍處女座與雙魚座組合

這兩位是對宮星座，而性格方面雖然都不相同卻非常互補，因此就算兩人發生爭吵，雙魚會以自己的溫柔包容理解對方，而處女能通過言語動作來判斷對方對自己的愛，兩人逐漸理解後感情將更加緊密。