全國康乃馨種植面積約55公頃，其中44公頃就在彰化，占全台9成，彰化不僅是全國最大、也是品種最多的康乃馨產區，品種多達60餘種。（本報資料照片）

一年一度的母親節即將到來，彰化縣田尾鄉康乃馨花田滿開，相比前兩年因疫情母親節慶祝活動取消、遊客銳減價格跌，今年疫情趨緩康乃馨需求暴增，價格水漲船高，單枝價格去年5元漲到現在8元起跳，有些景區甚至賣到12元，今年要送花給媽媽，可能得多掏荷包。

全國康乃馨種植面積約55公頃，其中44公頃就在彰化，占全台9成，彰化不僅是全國最大、也是品種最多的康乃馨產區，品種多達60餘種，供應母親節的康乃馨會在前一年的12月陸續種下，今年康乃馨花況穩定，目前盛開約8成。

前兩年因為疫情關係，各地母親節慶祝活動紛紛取消，直接影響康乃馨銷量，過去彰化就有種植康乃馨的青農乾脆放棄採收，改開放讓民眾打卡拍照，今年則相反，疫情趨緩，各地商家推出母親節活動，應景的康乃馨身價水漲船高。

彰化田尾康乃馨花農董韋志表示，我們今年的花價落在8至12塊，去年則是5至8塊，會漲價的主因是今年疫情趨緩，各地母親節活動恢復辦理，因此銷量高連帶價格上漲，去年因為疫情活動少，康乃馨的需求少，造成滯銷導致價格跌。

董韋志說，今年市場零售大該是10枝一把賣80至120元看地區，他說像疫情這種不可控的因素，他們也無法預測，所以從前年開始他改變策略，一部分繼續種植，一部分則開放給民眾參觀，去年開設董家花田，每年母親節吸引大批遊客到訪。