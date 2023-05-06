警方公布東湖慈后宮遶境祈福路線圖。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市內湖區東湖慈后宮，7日上午9時30分起至18時，將舉辦東湖慈后宮天上聖母遶境祈福活動，預估將有許多信眾參加，內湖分局今公布遶境路線如下：

慈后宮(五分里出發)-右轉安康路（單行道）-右轉康寧路3段-右轉康寧路3段265巷-左轉康寧路3段245巷-右轉康寧路3段-右轉東湖路直行-右轉東湖路160巷-右轉五分街-左轉五分街72巷-右轉安康路市場直行-東湖里東湖路119巷-右轉康樂街20巷-過馬路-樂康里康樂街61巷（樂活公園旁）慈玄宮-右轉康樂街85巷-經樂康公園-左轉康樂街111巷直行-右轉康樂街直行-經東湖國中-右轉內溝里康樂街131巷-右轉康樂街125巷碧青宮-過馬路-安泰里安泰街直行-右轉安泰街45巷-左轉經安泰街47~49巷-左轉安泰街83巷-右轉前往水源頭福德宮等-部分隊伍左轉經安泰街86巷~64巷沿山邊至安泰福德宮稍作停留-沿山邊直行經安泰街38巷至安泰街32號左轉-右轉康樂街136巷15弄、18弄直行至東湖福生宮-右轉康樂街72巷17弄-左轉東湖路113巷70弄-過馬路-安湖里東湖路113巷直行-東湖路113巷95弄左轉-左轉再右轉-沿山邊右轉-經里辦公處後右轉-東湖路113巷5弄-東湖路43巷-康寧路3段189右轉-康寧路3段189巷80弄左轉-吉安宮左轉-康寧路3段189巷左轉-康寧路3段165巷右轉-康寧路3段165巷14弄左轉-康寧路3段189巷右轉-東湖路7巷-過馬路-五分里東湖路16巷-左轉五分街-右轉五分街14巷-慈后宮。

內湖分局表示，將視現場活動及交通狀況，針對以上管制路段及周邊道路實施彈性交通管制，籲請車輛配合現場員警及義警指揮，或提前規劃改道行駛；另行人通行路口請利用行人穿越道，且駕駛車輛行經路口時，遇行人穿越道有行人通行時，應暫先停讓行人優先通行，以維護交通安全與秩序。