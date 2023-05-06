陸軍八軍團一對情侶2年前在營區連長室拍性愛片，前陣子竟遭外流，徹底惹毛陸軍司令部，2人被懲處後已退伍離營。沉澱一段時間後，女軍官轉換跑道，加入成人平台SWAG，年薪比當國軍還高出數倍。

根據《三立新聞網》報導，女軍官承認加入SWAG，「寫真我願意拍，其他人也願意看，現在我沒有軍人身份可以更放得開」，不在意外界的聲浪，一起被汰除的男友亦支持她的決定。對此，SWAG證實合約價值可買台北市蛋黃區一間套房。

SWAG官方IG近日還在限時動態透露，最近有位「最強生力軍」報到，更提示「不久前爆紅」，從畫面中可隱約得知，女主角的外型、臉蛋都跟女軍官很相似，而女軍官也在IG限時動態PO：「我竟然回來了」。

女軍官性愛片外流事件爆發後，不但惹火軍方，亦引起社會關注，慘遭網友肉搜，發現她的IG自介還寫著「單純喜歡自己性感的樣子」，粉絲數量瞬間從幾百人一路暴漲至破萬，曾緊急關閉一段時間，目前已重啟，追蹤數高達5.2萬，成為新一代網紅。不過，女軍官強調會揪出散佈影片的兇手，已到警局備案。3月1日退伍後，女軍官於IG再度霸氣嗆：「我現在退伍了，誰他X拿之前影片來亂傳我，一定不會跟你客氣。」

女軍官強調，她儘管違反規定，但不代表要接受影片被惡意散播，且外流是犯法的事，應該更罪大惡極。據悉，警方尚未查獲首位外流者，但已查出涉嫌二度轉傳影片的多名散布者，後續將陸續通知到案。

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