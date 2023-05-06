大陸國家主席習近平5日主持召開二十屆中央財經委員會第一次會議，強調要加快建設現代化產業體系問題，研究以人口高品質發展支撐中國式現代化。具體包含堅持以實體經濟為重、防止脫實向虛，堅持推動傳統產業轉型升級，不能當成「低端產業」簡單退出，並把維護產業安全作為重中之重，也需把握包含人工智慧（AI）等新科技革命浪潮。

根據每日經濟新聞報導，會議中強調，經濟建設是黨的中心工作，加強黨對經濟工作的領導，是加強黨的全面領導的題中應有之義。而現代化產業體系是現代化國家的物質技術基礎，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，並把握AI等新科技革命浪潮，這關係到在未來發展和國際競爭中贏得戰略主動。

會議中指出，要堅持以實體經濟為重，防止脫實向虛；堅持穩中求進、循序漸進，不能貪大求洋；堅持三次產業融合發展，避免割裂對立；堅持推動傳統產業轉型升級，不能當成「低端產業」簡單退出；堅持開放合作，不能閉門造車。

同時要把維護產業安全作為重中之重、做好超大規模市場優勢，把擴大內需戰略和創新驅動發展戰略有機結合，加強產業鏈供應鏈開放合作、大力建設世界一流企業、倍加珍惜愛護優秀企業家、大力培養大國工匠。

人口政策部份，會議中表示，必須著力提高人口整體素質，以人口高品質發展支撐中國式現代化。包含努力保持適度生育水準和人口規模，實施積極應對人口老齡化國家戰略、推進基本養老服務體系建設，大力發展銀髮經濟與加快建立多層次、多支柱養老保險體系。