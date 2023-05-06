國家工藝成就獎得主蘇世雄於近日因病辭世，享壽88歲。從事陶瓷創作超過30年的蘇世雄，不僅工藝精湛，還替台南市美術館1館中庭製作〈絢爛南國 虹彩夢幻〉作品，兼具傳統與創新，深受民眾喜愛，且其長期從事陶瓷教育推廣工作，桃李滿天下，辭世消息傳出，市長黃偉哲與藝文界均表不捨。

市府文化局表示，蘇世雄1935年出生於台南市，早年以台南一中高材生，投考當時全台唯一的藝術學府台灣師大藝術系，原本學習平面繪畫，後因興趣選擇陶瓷創作領域，辛勤耕耘半個多世紀，曾於台南市美術館籌備時期，創作出〈絢爛南國 虹彩夢幻〉公共藝術作品。

文化局說，該作品瓷版中的繪畫主題，選取代表台南的鳳凰花、蘭花，周圍迴繞著清新嬌豔的蓮花、太陽花、菊花、茶花、牡丹花、繡球花、海棠花等台灣各地的四季花卉，別具姿態，成為美術館開館後的一大亮點，更是網美照最愛的打卡熱點。蘇世雄為台南留下絢爛的花磚，精妙地「傳承」與「重現」傳統老宅花磚的裝飾精神，凸顯出台南在地工藝創作特色。

文化局指出，蘇世雄曾獲2010國家工藝成就獎，其陶瓷技法的最大貢獻，是首創「雕釉」技法。雕釉極具挑戰性，以手拉坯成型，經800℃的素燒後，以自行調配的釉藥，依圖案設計的色彩，層層上釉，然後再依事先設計的表面圖案，以各式工具磨出需要的色層與形式，再重新入窯，因釉藥多達6、7個層次，以1230溫度燒製15小時以上，工序繁複，技術困難。

蘇世雄除個人創作成就外，還長期在大專院校推廣陶瓷教育，培育人才逾30年，先後任教台南家專（今台南應用科技大學）、成功大學、樹德科技大學、高雄師範大學、南華大學等校，並擔任台灣陶藝學會多屆常務理事、監事，以及各級工藝獎評審，對於台南市的各項美術推動與典藏審議貢獻良多。