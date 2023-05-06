高雄「福華大飯店」即日起至5月31日推出母親節餐飲活動。（柯宗緯翻攝）

「翰品酒店」除推出限定滴魚精禮盒，為媽咪補充健康元氣外，港都茶樓餐廳於5月13日及14日兩天午晚餐推出母親節桌席。（柯宗緯翻攝）

母親節將至，高雄各大觀光景點、飯店、百貨等觀光業者，推出母親節感恩回饋活動。觀光局也整合業者各項優惠及活動，邀請全國民眾帶著媽媽及家人來趟港都輕旅行。其中，高雄車站及左營高鐵旅服中心等地，打卡就送康乃馨，可送給親愛的媽咪。

觀光局表示，高雄觀光業者針對母親節推出眾多優惠，如「高雄萬豪酒店」獲得米其林美食指南推薦「美享地餐廳」，預約5月13、14日用餐並預付訂金，即贈送氣泡酒1杯，「豪享自助餐廳」於5月13、14日用餐民眾，就可享用「母親節限定菜色」，如海鮮珠寶盒、紅蟳米糕等主廚拿手菜。

「翰品酒店」除推出限定滴魚精禮盒，為媽咪補充健康元氣外，港都茶樓餐廳於5月13日及14日兩天午晚餐推出母親節桌席，6人桌菜優惠價3980元、10人桌菜優惠價6600元，席間媽媽拍照打卡加贈芋頭珍珠露甜湯與康乃馨花束。

高雄「福華大飯店」即日起至5月31日推出母親節餐飲活動，知名口碑餐廳「珍珠坊（道地廣式料理）」及「江南春（滬式料理）」推出「馨愛媽咪桌宴」，專屬獨立包廂每席1萬5888元（10人量，服務費另計）。

「義大世界購物廣場」推出母親節親子走秀獎10萬，樂園5月每周六日，媽媽入園只要199元，再贈200元Mall美食電子抵用券；SKM PARK「鈴鹿賽道樂園」也自5月8日至5月14日推出親子派對套票，大人加小孩雙人全日暢遊票兩張共888元，快樂分享券兩組優惠價520元。

觀光局長高閔琳表示，為慶祝母親節，民眾在5月13、14日在高雄車站及左營高鐵站旅服中心，在「高雄旅遊網FB或IG」按讚打卡分享，即可免費獲得康乃馨，每日每站贈送限量30支。

田寮月世界遊客中心也與田寮農會合作辦理「蜜愛月世界」，5月13日至5月28日每周六、日上午11時及下午4時，於田寮農會消費滿500元，並在「高雄旅遊網FB或IG」按讚打卡分享，享免費洗愛玉DIY體驗及送康乃馨一朵。

此外，高雄市輪船公司也推出金棧遊港母親節限定回饋活動，只要具備媽媽身分的乘客，5月31日之前搭乘遊港夕陽線及亞灣線，60分鐘航程包含導覽解說，可享專屬優惠價100元。