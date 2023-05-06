英國國王查爾斯三世（King Charles III）即將在今（6）日加冕，40多年前他在澳洲海邊被比基尼辣模普莉絲特（Jane Priest）偷親的畫面又被挖出，原來這是一場set好的公關拍攝場景，目的是讓查爾斯看起來更親民。普莉絲特說，當時這場拍攝相當不容易，查爾斯非常害羞，直接表明「不能碰妳」，她只好偷襲，後續成果非常好，照片登上各大媒體，普莉絲特也一戰成名。

74歲的查爾斯即將在今日加冕，美國有線電視新聞網（CNN）5日回顧1979年3月、當時年僅30歲的查爾斯被比基尼辣模偷親的照片及往事。當時查爾斯代母親伊麗莎白二世出訪澳洲，清晨6時30分，查爾斯在海邊游完泳，突然間26歲普莉絲特攔住他，穿著比基尼的普莉絲特把手搭在裸著上身的查爾斯肩上，隨即在他的臉頰上印上一吻，畫面中查爾斯露出淺笑，看起來有些害羞。

另綜合CNN、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，普莉絲特2012年接受《倫敦標準晚報》（London Evening Standard）訪問時表示，其實這是一場公關拍攝，目的是讓查爾斯看起來「更平易近人」。

不過當天拍攝並不順利，普莉絲特說，查爾斯當天看到她時立刻跳進海中，於是她也跟著跳進海裡，結果查爾斯又立馬起身，「所以我又跟著他出來，妝髮都毀了，我感覺自己像白癡。」

To mark the British summer holiday season, we're launching a brand new series: #RoyalsInTheSun



Part one shows Prince Charles getting a cheeky kiss from Australian model Jane Priest on Cottesloe Beach in 1979! pic.twitter.com/Cwan1HGKw5 — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) August 5, 2019

她接著說：「我實際上走向前，把手搭在他的胸膛上、想要親他，結果查爾斯說：『不，我不能碰妳、我不能親妳。』」

當天掌鏡的王室攝影師蓋文（Kent Gavin）2013年坦承，他後來要普莉絲特直接跑向查爾斯親他，製造拍攝機會。

CNN描述，這個讓一位「彆扭年輕人蛻變為魅力十足王子」的公關拍攝果真引發轟動，照片當時登上全球各大媒體頭版，以當時的民風來看，英國王子被拍到穿著泳褲、而且還這麼短，確實相當罕見。

Jane Priest and Prince Charles. pic.twitter.com/kkjwVf5Txg — Shirley Peters (@ShirleyPeters) March 31, 2017

照片也讓當時已經有1個小孩的普莉絲特一戰成名，成為家喻戶曉的模特兒，足跡遍布澳洲、法國、美國時尚圈。《每日郵報》2015年的報導指出，普莉絲特如今在澳洲過著平靜的生活。