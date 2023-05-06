加拿大奉英王為虛位元首，要不要向君主納稅？答案是：沒有直接納稅；但與溫莎王朝的這層關係，讓加拿大每年花費5870萬加幣（約新台幣13億3300萬元），平均每人每年1.55加幣（約新台幣35元）。

英王查爾斯三世6日加冕，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）率團出席。加拿大皇家騎警（RCMP）為慶祝君主登基，特別依傳統致贈查爾斯三世一匹高大俊美的黑色母馬諾貝爾（Nobel）作為國王理想坐騎。

在英王加冕之際，加拿大身為奉英王為元首的15個國家之一，每年為此花費多少錢，成為關注話題。

「加拿大君主制聯盟」（Monarchist League of Canada）根據歷史建築維護費用、在加拿大代表君主的總督（Governor General）辦公室運行費用以及支付王室成員訪問旅行相關費用等，計算出加拿大人每年每人平均支付1.55元加幣。

支持君主制的該聯盟主席范奇（Robert Finch）向加拿大電視公司CTV新聞表示：「我希望其他人在君主制方面和我看到一樣的價值主張；只需一杯咖啡的錢，我們就能得到一個經得起時間考驗、強大穩定的良好政府體系；因君主制而生的辦公室，會贊助獎勵或幫助人民慶祝其族裔社區活動，有助改善加拿大人日常生活。」

但上述的每年5870萬加幣並未計入一些近期花費，例如2022年5月當時仍是王儲的查爾斯王子造訪加拿大3天，至少花費140萬加幣；杜魯道率團赴倫敦參加已故女王伊麗莎白二世國葬大典和查爾斯三世加冕典禮的開銷，也尚未計算在內。

雖然君主制的真正成本可能無法完全計算，但加拿大君主制聯盟認為這項統計工作很重要。他們下一次的「官方成本調查」預計在2024年進行。

范奇表示：「兩個最常見的錯誤假設是，君主制花費太多和加拿大納稅人直接付錢給王室成員。我們決定透過定期發布報告來化解這些誤解，顯示加拿大人對君主制的重視。」

不過，加拿大納稅人聯合會（Canadian Taxpayer Federation）聯邦主任泰瑞薩諾（Franco Terrazzano）認為，政府對總督和君主制的支出需要控制。

泰瑞薩諾指出：「每年將近6000萬元是一大筆錢，最重要的是，政府花出的每一塊錢都不能用於減稅或改善其他服務。無論人們對君主制的看法如何，都應該反對這種浪費的支出。」