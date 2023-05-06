俄烏戰爭打了超過1年，基輔不斷要求美國提供F-16戰機，但要是它們遭遇俄羅斯S-400「凱旋」（Triumf）等長程飛彈防空系統，真有克敵制勝的機會嗎？

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）5日報導，曾身為美國F-16戰機飛行員的華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）防務資深研究員維納伯（John Venable）說，根據他訪問名為「黃鼠狼」（Weasels）飛行員團隊超過12名成員後，從中歸納出的結論是：F-16的下場會很慘。

1990年代初時，「黃鼠狼」負責對主動防空飛彈雷達進行三角測量，以判斷它們的位置，接著以「高速反幅射飛彈目標標定系統」（HARM Targeting System，HTS）莢艙加以攻擊。

維納伯在評論中指出，「黃鼠狼」很能幹，但他們面對目標時，必須有「瞄準線」，而這意味著當他們設法摧毀威脅時，卻可能會反遭對方擊落。這位在美國空軍服役25年的專家說，S-400是在50批次F-16之後15年部署，特別針對抗擊「戰隼」（Fighting Falcon）的優勢而設計。然而，在戰爭中，F-16飛行員需要飛得夠近，才能迫使S-400操作員打開系統，暴露出所在位置。

維納伯說，2017年時，他訪問了超過12名「黃鼠狼」飛行員，而他們都說，F-16將承受無以為繼的折損。每個人都認為，唯一能挑戰S-400，並避免這類損失的，就是5代戰機F-35。