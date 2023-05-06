2024總統大選明年將登場，民進黨日前喊出「票投國民黨，核廢無法擋」，國民黨黨主席朱立倫今天受訪怒批，民進黨凡事擺爛，執政多年沒有處理核廢料，未來國民黨重返執政，會讓台灣不缺電、確保核安，並做台灣能源政策最完整的規畫。

針對民進黨的批評，朱立倫表示，民進黨執政這麼多年來，沒花過一點心力處理核廢，就是擺爛、拖，把責任丟給全民、地方政府，真正該負責的中央政府沒有積極解決。

朱立倫說，只有國民黨重返執政，才會針對整個台灣能源政策做最完整的規畫，第一要件為了國家的安全、全民需求，絕對不可以缺電，不要像民進黨講完全不可能的口號、甚至置國家安全於不顧，把所有核電廠都關了，然後火力全開嗎？還是全民缺電？

至於是否支持重啟核電，朱立倫強調，核安是全民共議，一定要有核安才能使用核電，核廢一定要積極處理、認真解決，中央要扛起責任，國民黨會很務實的，確保核安並處理核廢的問題。