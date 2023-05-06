英王查爾斯三世的加冕大典即將在台灣時間今天晚間6時登場，與王室鬧不和的哈利王子已經抵達英國，準備出席典禮。先前外媒盛傳，整場加冕儀式中，哈利被邊緣化，被安排坐在遙遠的第10排，不過最新消息指出，座位表經過異動，哈利將會坐在更顯眼的第3排位置，近距離參與父親的重要時刻。

綜合外媒報導，日前哈利總算鬆口，表態將赴英出席加冕典禮，查爾斯對這個決定也感到相當開心。只不過，對於座位應該如何安排，王室始終沒有公布最終決定。而隨著典禮腳步逼近，有消息人士告訴《太陽報》，哈利王子被安排坐在第3排，身邊一側會是已故女王的表妹、高齡87歲的亞歷山卓公主（Princess Alexandra），另一側則是安德魯王子的女婿布魯克斯班克（Jack Brooksbank）。

消息人士表示，王室原本考慮採用「繼承順序」來安排座位，但如此一來，排序第5的哈利王子將出現在前排中間位置，與威廉、凱特夫婦同框，顯得尷尬。

王室於是改變主意，讓「全職王室成員」坐在第一排，其餘成員再依序向後排列。

目前英國前10名王位繼承人依序為：

1. 威廉王子（The Prince of Wales）

2. 喬治王子（Prince George of Wales）

3. 夏綠蒂公主（Princess Charlotte of Wales）

4. 路易王子（Prince Louis of Wales）

5. 哈利王子（The Duke of Sussex）

6. 亞契王子（Prince Archie of Sussex）

7. 莉利貝公主（Princess Lilibet of Sussex）

8. 安德魯王子（The Duke of York）

9. 碧翠絲公主（Princess Beatrice），安德魯王子的長女

10. 席安娜（Miss Sienna Mapelli Mozzi），碧翠絲公主的長女