日本石川縣能登地方5月5日發生最大震度6強地震，石川縣珠洲市政府統計，至今1人罹難、27人受傷、52人避難。另外，部分地區可能從今天晚間起降下大雨，須嚴防土石災害。

這起地震發生在日本時間下午2時42分（台北時間下午1時42分），規模6.5、震源深度12公里。

日本放送協會（NHK）報導，能登地方目前受鋒面影響斷續降雨，根據預測，局部地區從今天入夜起到5月7日凌晨止可能出現激烈降雨，到7日白天止的24小時累積雨量，多的地區可能達到警報等級的120毫米。

稍早地震強烈搖晃地區地層可能有所鬆動，氣象廳呼籲民眾從今晚到5月7日白天，都必須對可能發生的土石災害保持特別警戒。

房屋因強震毀損。（圖／美聯社）

截至今天上午8時止，珠洲市內5處避難所仍有52人續留避難。珠洲市政府表示，從地震發生至今，市內共有1人罹難、27人受傷。死者是在修理屋頂時從梯子摔落的65歲男性；傷者中有2人因重傷正住院接受治療。

珠洲市當地名勝「見附島」，因外形也被稱作「軍艦島」，繼2022年6月地震造成部分崩塌後，這次地震又有部分山坡崩塌，市府已封閉通往島上的石頭路，暫時禁止遊客登島。

每日新聞報導，專精地震學的東京大學名譽教授平田直說，能登半島是地震長期持續活動的地區，這次地震可能是從2020年起持續的群震之一。

富士新聞網報導，珠洲市一處房屋因5月5日晚間5強地震倒塌阻塞道路，相關單位已拉起封鎖線。珠洲市政府表示，至少有4棟民宅因5日地震倒塌。

珠洲市5月5日已在當地開設13處避難所，一度有252位民眾暫時避難。被暫時作為避難所的當地公民館館長說，從2022年發生震度6弱地震後狀況就很嚴峻，高齡長者從傍晚起就相繼來避難，對不斷發生地震感到不安。

今天上午當地斷續降雨，對發生土石崩落等狀況的憂慮也隨之升高。