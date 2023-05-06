俄羅斯傭兵組織瓦格納集團今天宣布撤出烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的計畫，不過烏克蘭表示瓦格納士兵還在增援陣地，想在5月9日俄國二戰勝利紀念日前拿下這座城市。

路透社報導，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示手下等不到俄軍撥補彈藥，要俄國正規軍10日前接手瓦格納在巴赫姆特奪下的地盤。瓦格納負氣離開損及俄國的戰場目標。

普里格津在給包括俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在內俄軍高層的影片裡稱「我的小夥子們不會在沒有彈藥的情況下，在巴赫姆特遭受毫無意義且不合理的死亡」，還一併附上書面撤退聲明。

普里格津的聲明指出「官僚們」儘管知道瓦格納占領這座城市的目標日期為5月9日（俄國二戰擊敗納粹德國的勝利紀念日），卻仍苛扣補給。

克里姆林宮沒對普里格津的聲明置評。

目前不清楚經常衝動發言的普里格津，在手下部隊獲得更多彈藥後會否落實撤退行動，或他與俄軍高層的爭執只是個幌子。

烏克蘭一名高階官員表示，俄羅斯正把前線各戰線上的瓦格納士兵送到巴赫姆特，盼在二戰勝利日前奪城。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）在烏克蘭的電視台上說：「我們現看到他們把整條進攻戰線上的瓦格納（戰士）都拉往巴赫姆特方向。」

烏軍近幾週來在巴赫姆特街區節節敗退，但在基輔當局計劃沿長1000公里的前線對俄軍展開大反攻前，仍持續堅守巴赫姆特，想盡可能對俄方造成更多損失。

烏克蘭武裝部隊參謀總部在晚間報告中表示，烏軍今天擊退俄軍在前線主要地區發動的30多次攻擊，巴赫姆特和南部城鎮馬林卡（Maryinka）戰況最為激烈。