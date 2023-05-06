兩性專家欣西亞除了暢聊男女私密話題，也會解決網友各種「房事」問題，因此有著「性愛教官」的封號，近來她收到網友私訊，只見對方對於男友的性癖好感到困擾，欣西亞給出建議之餘，不忘強調若還是沒輒，不如就「勇敢放生」。

欣西亞收到網友私訊，內容提到男友相當迷戀韓國女團的長腿，每當進行親密關係時，便要求她穿上黑色絲襪，以滿足自身的視覺享受，但在配合多年後，已經感到心力疲乏；對此，欣西亞指出很多女生的胸部，對男生而言有股「性吸引力」，因此有性癖好純屬正常現象，只是引發性慾的開關，但若處於交往或已婚階段，就得顧及另一半感受。

欣西亞建議該網友與男友雙向溝通非常重要，必須告知對方會尊重他的癖好，私下個人要怎麼「洩慾」都無所謂」但若進行親密舉動時，則無需特別配合，或者僅在特殊場合滿足其需求，再者，在另一半面前大方展現自身的性癖好，在各自發揮盡情享受的狀態下，自然誰也不會礙著誰。

話鋒一轉，欣西亞表示該網友的男友真正問題，其實在於「沒有禮貌」，自身擁有性癖好，不代表就能不尊重別人，而且明明有伴還要對方配合，無疑是「白目到極點」，接著向該網友給出建議：「如果上述方法都嘗試了，他還是依然故我，那我只能說：勇敢放生吧！下一個一定會更好」。