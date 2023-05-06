美聯社報導，美國財政部投資安全辦公室（Department of Treasury Office of Investment Security）預定今天提出新規則，將擴大美國外來投資審查委員會（CFIUS）的權力。這個委員會負責審查美國企業與外國投資者之間的交易，且可阻止出售或迫使雙方更改協議條款以保護國家安全。

專門生產食品添加劑的山東阜豐集團計劃在距離「大福克斯空軍基地」（Grand Forks Air Force Base）約19公里處，建造一座耗資7億美元的玉米加工廠，引發爭議。這座空軍基地內有空中及太空作戰中心。

隨著反對聲浪愈來愈大，共和黨籍的北達科他州州長柏根（Doug Burgum）及聯邦參議員胡文（John Hoeven）和克芮麥（Kevin Cramer）提出有關安全風險的問題，並於去年7月要求聯邦政府加快審查。

美國外來投資審查委員會去年9月告訴阜豐，委員會正審查提案，最終得出結論認為委員會沒有叫停這項投資的管轄權。

而在空軍表達這座工廠將對國家安全構成重大威脅後，計畫最後告吹。

新規定將影響大福克斯和其他7個基地，其中3個基地與美國新一代匿蹤轟炸機B-21「突擊者」（Raider）有關。這款最先進的新型轟炸機將可攜帶核武器，並執行有人和無人駕駛任務，美國國防部竭盡全力保護它不被中國刺探。

加州帕姆戴（Palmdale）的空軍第42工廠正在生產6架B-21「突擊者」轟炸機；另外2個基地分別是南達科他州的艾爾斯渥斯空軍基地（Ellsworth Air Force Base）和德州的迪埃斯空軍基地（Dyess Air Force Base），未來將成為100架匿蹤轟炸機機隊所在地。

德州聖安東尼奧（San Antonio）的拉克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）和德利奧（Del Rio）的勞夫林空軍基地（Laughlin Air Force Base）也在名單上，這兩處都是訓練基地。

剩下的兩個基地分別是愛荷華州狄蒙（Des Moines）的愛荷華國民警衛隊聯合部隊總部，以及亞利桑那州格倫代爾（Glendale）的路克空軍基地（Luke Air Force Base）。

一名不願透露姓名的國防部官員表示，挑出這些基地的原因有很多，包括當前或未來任務的敏感性、是否靠近特殊用途的空域，或者是否靠近軍事訓練路線。