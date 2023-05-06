前國民黨立委孫大千日前宣布辭去國民黨中央政策會副執行長，並指出因無法支持有酒駕紀錄、論文抄襲的候選人，但多次想向黨主席朱立倫反應都被已讀不回、不接電話。朱立倫今天受訪強調，因未進入正式登記程序，無法聽或接受任何一邊的說法，要保持中立。

國民黨桃園市議長邱奕勝的姪子邱繼泰日前宣布爭取國民黨立委初選，卻被爆出曾酒駕、論文抄襲被撤銷學位。前立委孫大千昨天在臉書表示，他沒辦法支持有2次酒駕紀錄、論文抄襲被撤銷學位的人，代表國民黨參選桃園市立委，多次反映但朱立倫卻對他的訊息不讀不回，打電話求見也毫無回音，因此辭去中國國民黨中央政策會副執行長的職位。

朱立倫說，通常若還沒進入正式登記程序，地方黨部和中央絕對不會介入，很抱歉我無法聽或接受任何一邊的說法，以桃園第六選區來講，現在根本還沒進入黨內登記、協調期，他必須保持中立態度，等進入協調期，必要時才會介入協調，再次呼籲不要無中生有，更不可以攻擊黨中央或地方黨部。

至於高雄左楠選區不辦初選、民調內參，地方認為有黑箱作業，朱立倫強調，對各地方作業，不管初選和協調都予以尊重，不要相互攻擊，更不可以無中生有製造對立，呼籲黨內同志不要互相攻擊。