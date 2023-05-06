危險！外國單車騎士誤闖草埔隧道 後方駕駛一路護行

有民眾6日早上行經南迴公路森永草埔隧道時，驚見一名外國單車騎士在隧道裡奮力狂騎，影片中外國騎士似乎也發現自己誤闖單車禁行的隧道，雙腳不停奮力狂踩，時速約莫40公里左右，而後方駕駛也擔心外國騎士發生危險，一路閃警示燈慢速跟隨在後。隧道內的行控中心延途也廣播3次請他停下來，最後在出口攔下外國騎士。

2019年12月才完工通車的南迴公路森永草埔隧道，大大縮減台東到屏東之間的路程，全長4.6公里，目前限速70，採取科技執法，並限制拖板車、油罐車和自行車行駛入內。

拍下畫面的鄭姓民眾今日從高雄回台東，一早進入隧道就發現1台自行車，以時速40左右的速度在隧道前進，他說，當時車輛還蠻多的，擔心這位騎士被撞，趕緊打雙黃燈，慢速保護跟在他後方，沿途也不時聽到行控中心廣播，直到接近出口時，才發現是一名外國人，而中心人員也在出口將外國騎士攔下。

警方表示，草埔森永隧道路段經大武工務段公告禁行慢車、行人、白牌機車及載運危險物品車輛，該名自行車騎士，已違反道路交通管理規則第74條之規定，處新台幣300元以上1200元以下罰鍰。