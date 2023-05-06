死者下陸橋後左轉時，與1輛機車碰撞後人車倒地，再被對向俗稱「鴨母車」的混凝土加壓車輾過。（摘自麻豆人大集合臉書／張毓翎台南傳真）

台南市麻豆消防分隊一名陳姓義消，今天早上下班後騎電動自行車返家途中，在麻豆區麻學路一段下陸橋與機車擦撞，遭對向車道的混凝土加壓車輾壓傷重不治。

台南市消防局今天上午8點接獲報案，指麻豆區麻學路一段121號發生交通事故，派遣救護人員到場，現場有2名患者，一名男子全身擦傷；另一名男子頭顱破裂、腦漿四溢躺臥在路上，明顯死亡。死者陳男是麻豆義消副小隊長，平時協助消防隊打火救災，遭逢意外，令消防、義消好友們不捨。

警方調查，陳男當時下陸橋後要左轉，與1輛機車碰撞後人車倒地，被對向俗稱「鴨母車」的混凝土加壓車輾過，發生碰撞的謝姓騎士受輕傷，送醫治療，而開混凝土加壓車的吳姓司機，壓到人後卻沒留在現場，警方調閱監視器，在1個多小時後找到人，但吳姓司機否認故意肇逃，稱不曉得發生事故。

死者、機車騎士和混凝土加壓車司機酒測值均為0，全案由警方調查釐清肇事原因。