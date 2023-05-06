為慶祝母親節，北市6日在市政大樓舉辦「MOMDAY PLAY．抓周派對」。（北市社會局提供／張芷瑜台北傳真）

迎接母親節，台北市長蔣萬安（右）6日與國民黨台北市議員游淑慧（中）等人出席台北花卉公司康乃馨推廣活動，現場比出最近熱門的「開花舞」手勢。（張鎧乙攝）

台北市長蔣萬安6日出席市府112年度母親節「MOMDAY PLAY 抓周派對」慶祝活動。他致詞表示，為將台北市打造成媽媽友善城市，「祝您好孕3.0」計畫特別提供多項育兒補助，同時勞動局也推動多項職場性別平等認證，經由友善孕育措施，讓工作與家庭能夠取得平衡。（粘耿豪攝）

台北市長蔣萬安6日出席市府112年度母親節「MOMDAY PLAY 抓周派對」慶祝活動。並在現場體驗抓周儀式。（粘耿豪攝）

寶寶抓周是家人對孩子未來的愛與祝福，為慶祝母親節，北市6日在市政大樓舉辦「MOMDAY PLAY．抓周派對」，即日起至5月底前，北市串聯各區婦女中心、體育局及文化局等場館提供專屬媽媽優惠、講座或展覽，台北市長蔣萬安表示，身為三寶爸了解育兒辛苦，平時會鼓勵太太除了母職外，也要留時間給自己逐夢。

活動開場由黃鳳苓的「BeeToast」樂團演唱，帶來〈手印〉、〈Here Comes the Sun〉及〈天下的媽媽都是一樣的〉三首組曲，炒熱現場氣氛，當媽媽後黃鳳苓沒有忘記對音樂的嚮往，在樂團裡持續逐夢；擁有百萬粉絲的藝人羅小白則提到，當媽媽就像人生多了一個角色，帶著孩子培養對於藝術的興趣。

蔣萬安表示，自己有3個小寶貝，深刻感受育兒的辛苦，平時會鼓勵太太除了母職外，也要留時間給自己逐夢，盼將台北市打造為媽媽友善城市，除「祝您好孕3.0」計畫提供多項育兒補助及服務，7月也會推出好孕2U專車，提供孕婦專屬的計程車服務。

社會局長姚淑文表示，台北市婦女館針對台北市的媽媽未來10年想成為怎麼樣的自己做了問卷調查，前五名為旅行家、美食家、健康女人家、快樂女人家和陪伴我的家，充分地顯現媽媽追尋自我的想望。

姚淑文也說，這次母親節活動透過熱鬧抓周派對，邀媽媽抓出內在嚮往，完成儀式後會頒「抓周證書」，除了給媽媽的祝福，更為北市媽媽們量身打造「逐夢指南」，依照指南即可參加北市精心規畫的活動，此外，北市各區運動中心也都有提供母親節優惠措施，歡迎大家帶著母親動次動。