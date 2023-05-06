大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸北方唯一的深水科考船碼頭——中國地質調查局天然氣水合物鑽採船（大洋鑽探船）北部碼頭，6日上午揭牌啟用。建成後將加快大陸天然氣水合物開採產業化進程，推動國際大洋鑽探科學計畫實現領跑，有力支撐「深海進入、深海探測、深海開發」戰略實施。

該碼頭位於青島市即墨區柴島西側，總投資4.6548億元（人民幣，下同），於2021年3月25日開工建設。碼頭建設用海面積60公頃，建設碼頭350米（包括1個天然氣水合物鑽採船泊位、1個鑽探保障船泊位）、引堤180米、防波堤317米，泊位水深-10.7米，陸域用地面積約94畝，建設船舶調度指揮通信及遠端監控中心、餐廳廚房及生活周轉庫、船舶零部件及設備器材庫、船舶維修車間及鑽具加工車間4棟單體建築，建築總面積1萬4790.2平方米。建設堆場面積1萬2260平方米。具備船舶停靠、備航補給、指揮調度、維修養護等功能，滿足全球科考船停靠用標準。

該碼頭的建成運行將加快大陸天然氣水合物開採產業化進程，推動國際大洋鑽探科學計畫實現領跑，有力支撐「深海進入、深海探測、深海開發」戰略的實施，對提升大陸海洋地球科學研究水準和國際影響力，保障國家海洋空間安全、能源資源安全具有重大意義。