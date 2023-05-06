高雄市岡山區今天上午發生一起死亡車禍！一名22歲陳姓男子駕駛自小客車沿大莊路北往南直行時，先是不慎與對向自小客車發生擦撞，又追撞路邊停車及2部機車，3名女騎士當場噴飛倒地，釀成1死2傷的悲劇，經查陳男為陸軍裝甲第564旅官兵，相關肇責現由警方調查釐清中，而陳男過彎失控的驚悚畫面也曝光。

從畫面中可以看見，陳男駕駛自小客車行駛在大莊路上，右彎時先是衝到對向車道後，險些與前車發生擦撞，緊急往回拉後，疑似因車速過快失控打滑蛇行，險些衝出路肩，下秒又與對向車道的小客車發生擦撞釀成悲劇。

據了解，今日上午8時37分，22歲陳姓男子駕駛自小客車，沿大莊路北往南直行時，不慎與對向自小客車發生擦撞，隨後又追撞2部機車，造成騎乘機車的60歲陳女、呂女受傷送醫，而另名黃姓女騎士送醫後不治身亡。

警方在肇事轎車內發現的迷彩服和臂章，經查陳男為陸軍裝甲第564旅官兵，相關肇責現由警方調查釐清中。

上午8時30分左右，陳姓男子駕駛一輛自小客車汽車沿大莊路北往南直行時，不慎與對向自小客車發生擦撞後，追撞路邊停車及2部機車，造成3名女子送醫急救，一人送醫後不治，警方初步調查，陳男並無酒駕，事發原因仍待釐清。（警方提供／林雅惠高雄傳真）
上午8時30分左右，陳姓男子駕駛一輛自小客車汽車沿大莊路北往南直行時，不慎與對向自小客車發生擦撞後，追撞路邊停車及2部機車，造成3名女子送醫急救，一人送醫後不治，警方初步調查，陳男並無酒駕，事發原因仍待釐清。（警方提供／林雅惠高雄傳真）
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