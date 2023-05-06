國民黨立委李貴敏今天說，和主計總處等部會官員咬死台灣沒有通膨問題的鐵齒不同，央行理事們憂心政府電價上漲等因素將加劇通膨預期，全體理事一致同意，利率連5升，以升息表達堅定抗通膨態度，她炮轟官員難道不吃小吃、不買菜，和升斗小民活在平行宇宙？是沒感覺還是裝看不到？

李貴敏表示，台灣出口表現欠佳，大家都很擔心，因此1個多月前，中央銀行出人意表地依舊升息半碼，很讓外界關心。果然，央行公布會議討論過程，和主計總處等部會官員咬死台灣沒有通膨問題的鐵齒不同，央行理事們憂心政府電價上漲等因素將加劇通膨預期，為解燃眉之急，全體理事一致同意，利率連5升，以升息表達堅定抗通膨態度，抑制通膨預期。

李貴敏說，我們要為央行的專業態度、訊息公開透明按個讚，於此同時，也要為部分內閣官員至今依舊用大內宣混淆民眾視聽的作法，深感遺憾與譴責。主計總處剛剛公布四月消費者物價指數（CPI）年增率2.35％，這已經是通膨連21個月逾2％警戒值，連央行都擔心提高電價引發通膨預期連鎖反應，怎麼官員們還是不知不覺，自我感覺良好？

李貴敏認為，通膨有沒有減緩，外食族、菜籃族最有感，17項重要民生物資CPI年增率4月漲7.35％，創14年來新高，官員難道不吃小吃、不買菜，感受不到物價飛漲的壓力與民怨，和升斗小民活在平行宇宙？以為一碗蚵仔麵線還是不到30元的主計長，知不知道豬肉、蛋價一漲再漲，外食費居高不下；一出門荷包就失血，更已經是婆婆媽媽們的生活日常？

李貴敏直言，本來吃點街頭小吃是許多年輕朋友們的小確幸，但從早餐到夜市，物價沸騰，漲價聲此起彼落。外食費2月年增率3.85％，3月就跳到了4.08％，4月再飆到4.41％，漲個不停，政府官員是沒感覺還是裝看不到？

李貴敏指出，這一波國際性的通貨膨脹警報，從2021下半年開始，至今各主要國家還深受通膨之苦而無從解套，只是，相較於各國隨即出手壓抑通膨，台灣卻仍置之不理。

李貴敏說，主計長從前年底，在她提醒時，就否定她多次有關國際通膨衝擊的示警，甚至還宣稱台灣沒有通膨問題的錯誤意見。結果1年多下來，該準備的沒準備，超前部署也趨近於零，導致通膨與物價問題糾結成難以化解的民怨，生活日常的消費價格飛漲。她批「如此無能無為的執政績效，用AI機器人把官員替換掉會不會更好些？」