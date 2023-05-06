由於台灣詐騙案件日益猖獗，行政院近日推出「打詐行動綱領1.5版」，警政署也於昨（5）日舉辦「全民反詐 藝起發聲」記者會，行政院長陳建仁親自出席。然而媒體人黃揚明指出，出席反詐記者會的藝人唐從聖，過去也曾受邀主持imB詐騙案母公司川晟集團的活動，顯得格外諷刺。

黃揚明今日在臉書撰文表示，陳建仁等高官在警政署舉辦「藝起反詐」記者會，邀請了不少藝人，不過出席的唐從聖，卻正好是近期爆發imB詐騙案中，imB母公司川晟集團連續多年邀請主持春酒、尾牙宴會的藝人。

對於唐從聖出席川晟集團的情況，黃揚明披露，網路上找得到的就有2018年春酒、2019年春酒、2020年尾牙。他強調，藝人接主持商案與該公司涉嫌詐騙無關，自己發這篇也不是要檢討唐從聖，「只是看在imB投資人或過去員工眼中，這樣的反詐騙活動，會不會顯得格外諷刺？」

黃揚明文末也再次鄭重聲明，唐從聖是一位非常優秀且自我要求甚高的藝人，自己也非常欣賞其工作態度，imB詐騙與他無關；不過盛竹如是代言角色的形象大使，該負的責任不是一句不熟就可以切割。