近年來在學校積極推動「觸控式螢幕教學」，但新北市近5年來，國小學童裸視視力不良率將近5成，國中生裸視視力不良率更高達76％。民進黨籍新北市議員黃淑君、李宇翔表示，應建立 「校校有眼醫」強化相關資源，重視孩童視力問題。

黃淑君表示，據立法院法制局專案研究報告顯示，自2019年疫情爆發後，香港學童每日使用電子螢幕平均7小時，導致香港學童近視發生率飆升2.5倍。

黃淑君呼籲，衛生局及教育局應積極研擬強化視力保健政策，提高學童視力檢查的相關預算、視力檢查次數，建立「校校有眼醫」。針對高風險、重度近視個案定期追蹤列管，降低學童視力不良率。

新北市執業眼科蔡醫師表示，受疫情影響，導致學生上課型態改變，網課多、數位學習增加。近視發生年齡層逐漸下修，若沒及時發現、及早介入控制治療，恐造成後半輩子的遺憾。

李宇翔表示，因應新世代教育，校園引入數位化教育固然是趨勢，但教育局應兼顧學童的視力健康，避免讓學童為了「數位」損了「視力」，呼籲教育局與衛生局應共同研議，適時調整現有教育政策。