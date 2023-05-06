《神鬼聖戰》劇照，圖中為撒旦路西法（原創娛樂提供）

女學生蘿拉被迫孕育與耶穌相同DNA的嬰兒，好作為路西法的宿體（原創娛樂提供）

地獄即將降臨人間!由加拿大鬼才導演奈森法蘭克斯基執導的新片《神鬼聖戰》，不僅在2022布魯塞爾奇幻影展口碑爆棚，撒旦路西法與高科技超乎想像的結合，在年初於美國上映時更引起了討論，如今這場聖戰也將在5月12日全台戲院降臨!

由艾麗絲奧爾尤因飾演的女學生蘿拉因為目睹邪教組織偷走耶穌的裹屍布而被綁架，她的子宮被迫植入DNA孕育撒旦路西法的宿體，大天使米迦勒為了阻止這個邪惡的陰謀，不得不附身在神父身上阻止這場邪惡的陰謀!這場天使與魔鬼的交戰前所謂未有的瘋狂!

為了展現出這場超乎常人想像的正邪交戰，導演毫不諱言地表示這部電影的創作充滿著風險，但機會十分難得「 不是每天你都有機會製作像惡魔一樣的電影，並與鼓勵你深入、發瘋、嘗試極限的編劇與製片合作。挑戰極限是劇本的要求，也是我們在整個製作過程中注入的東西。」最終製作團隊融合了現代、宗教和科學的元素，並成功地打造了一部善惡之間的終極之戰!

值得一提的是，製作團隊選擇在捷克取景，試圖營造宗教的古典氛圍和地獄般的荒涼景象，也受到了影評人James McDonald的稱讚「導演利用了美麗且令人難以忘懷的捷克鄉村風景，讓我們對於地獄的一瞥想起了《魔戒》中的末日火山，那裡充滿了飛行的惡魔、火山和巨大的熔岩流」

電影講述一家強大的生物科技公司擁有突破性的技術，使他們能夠僅用幾個 DNA 片段就可以繁殖出歷史上最有影響力的人物。而這家公司的背後是一群信仰撒旦的邪教教徒，他們偷走了基督教的裹屍布，成功地從其中竊取了耶穌的DNA。而目睹這一切的馬可尼神父被殺、來自美國的藝術系學生蘿拉則被教徒綁架。神父臨終前祈求大天使米迦勒降臨自己的體內打敗撒旦，當神父潛入邪教的據點時，竟發現蘿拉體內被放置了一個生命：她即將孕育出DNA與耶穌相同的嬰兒，好作為路西法的宿體。此時，被米迦勒附身的神父，不惜一切都要與時間賽跑，試圖對抗教徒救出蘿拉，並終結魔鬼復活的陰謀，於是一場天使與魔鬼的激烈對決就此展開…。《神鬼聖戰》將於5月12日全面開戰