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少了腹股溝拉傷的當家控衛保羅，太陽6日依舊靠著戴文布克攻下全場最高47分，杜蘭特也拿39分、9籃板及8助攻，最後以121比114力挫西區龍頭金塊，總算拿下西區準決賽首勝，卻以1勝2敗仍居落後劣勢，雙方G4於8日續在鳳凰城進行。

首節就看戴文布克、賈瑪莫瑞兩人得分秀，布克首節18分，莫瑞也拿12分，但打完首節，金塊31比29領先；來到次節，布克跟杜蘭特攜手打出17比3猛攻，轉眼擴大領先到16分，上半場結束，太陽67比52領先，布克半場摘27分，杜蘭特也有21分。

沒想到金塊第三節展開反撲，不僅追上，甚至取得超前，幸好太陽及時回穩，更在末節開始打出9比0攻勢，重新取得99比88領先，儘管金塊仍想追分，華倫卻在最後關頭連拿5分，戴文布克更在最後1分05秒拋進兩分，擴大太陽領先到9分，幾乎提前宣告勝利。

太陽全隊只有戴文布克、杜蘭特兩人得分上雙，其餘球員得分最高也僅7分；金塊以賈瑪莫瑞32分最高，約基奇貢獻誇張的28分、17助攻與17籃板大三元，可惜仍沒辦法幫助金塊搶先聽牌，麥克波特21分、12籃板，阿隆戈登與布魯斯布朗各有11分。