北市警靖城打詐，逮157名詐團成員。（警方提供）

詐騙猖獗，北市警方4月25日至本月5日，執行靖城打詐，專案期間共查獲詐欺集團17件157人，其中包含取款車手41人，查扣不法所得2118萬餘元，另成功攔阻詐騙案30件，為民眾保住1459萬餘元現金。

北市警方表示，鑑於國內詐騙案件猖獗，行政院4日宣布推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，警政署5日舉辦「全民防詐 藝起發聲」活動，希望從識詐、堵詐、阻詐、懲詐等四大面向，徹底解決詐欺犯罪問題。

北市警方執行打詐專案，其中刑大偵一隊4日前往苗栗，拘提郭姓詐團成員，過程中經現場員警嚇阻不聽，持續衝撞員警偵防車，遭員警開槍制止，擊破左後車窗並以辣椒水當場制伏在地，現場查扣大麻、安非他命等毒品，全案依詐欺、妨害公務

及毒品罪，移送桃園地檢署偵辦。

北市警察局局長張榮興表示，打擊犯罪永不停歇，「打擊詐欺、掃黑制暴」是不間斷的工作，對於危害社會治安的各類犯罪均嚴加究辦，秉持「犯罪零容忍」決心，守護市民安居樂業。