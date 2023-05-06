衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）近期公布最新會議紀錄，在199件救濟申請案中，共11案獲得救濟金，其中1人獲賠600萬元，為救濟最高額，也是國內至今為止的第5例獲賠最高額的個案。疾管署副署長羅一鈞表示，該個案為40多歲女子，接種AZ疫苗後癲癇、失去意識，最終病發多重感染死亡。另有1名50多歲男，接種BNT疫苗5日後死亡，無法排除心肌炎的可能性，獲賠50萬元。

根據VICP最新會議紀錄，在199件救濟申請中，有11案獲得救濟金，其中BNT有5案、AZ有5案、高端有1案，金額最高的是AZ其中1案的600萬元，其次為AZ另1案的250萬元、BNT的50萬元。

AZ的個案為新北市1名40多歲女子，接種疫苗後7日起陸續因頭痛等症狀就醫，於接種後21日突發癲癇、失去意識等情形，就醫後發現血栓併血小板低下症候群。女子後續因併發多重感染死亡，無任何潛在疾病史足以引起血栓併血小板低下症候群，VICP研判死因與疫苗相關，依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，核予救濟金600萬元。

另1名個案來自彰化，接種AZ疫苗後10日起陸續因腹脹、腹痛 及頭痛等，經診斷為肝門靜脈血栓，住院併發腦出血。經臨床檢查、血小板及D-dimer檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現，Anti-PF4檢驗結果顯示陽性卡，符合血栓併血小板低下症候群，與接種疫苗相關，共給予救濟金250萬元。

至於BNT的個案，為台北市50多歲男，接種BNT後死亡，個案曾在2020年因車禍導致慢性硬腦膜下血腫。依發生時間及臨床表現，較可能致死原因為急性心肌梗塞、主動脈剝離等心血管疾病，或與其嚴重腦出血病史有關，惟接種疫苗後並無就醫資料且未進行病理解剖，無從判斷確切死因。考量時序上無法排除發生心肌炎的可能性，VICP研判個案死因無法確定與接種 疫苗相關，核予救濟金50萬元。