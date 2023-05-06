周杰倫炫技的控球動作搭配音樂節奏、讓歌迷看得是目不轉睛。（杰威爾音樂提供）

周杰倫暌違五年香港開唱，造成超級大轟動。（杰威爾音樂提供）

周杰倫香港開唱，戶外「嘉年華」嗨翻中環海濱。（杰威爾音樂提供）

曹楊在周杰倫演唱會上擔任嘉賓，演唱〈微光〉。（杰威爾音樂提供）

周杰倫（周董）天王威力非凡，「嘉年華」世界巡迴演唱會5日於香港中環海濱活動空間起跑，場內2萬名粉絲滿座，一共7場演唱會將累積逾14萬名觀眾，創下該場地個人演唱會最多場次及最多觀眾紀錄。他演出前除了「歌神」張學友特地去探班，還傳簡訊要他加油，成龍、曾志偉、郭富城、謝霆鋒、草蜢等好友都送花祝賀演唱會成功，足見周杰倫的好人緣。

周董暌違5年赴香港開唱，他問全場：「是不是很久沒見了？你們有想我嗎？除了我的舊歌，我的新歌也都有聽嗎？我的新歌好聽還是舊歌好聽呢？」歌迷熱烈回應大呼好聽，他特別演唱他寫給陳小春的粵語歌曲〈獻世〉，全場大合唱，除了重溫多首經典歌曲，他也帶來〈紅顏如霜〉、〈倒影〉、〈粉色海洋〉等新歌。

整場演唱會的精彩不只是周董多元曲風的詮釋，鋼琴、吉他、古箏等樂器的彈奏游刃有餘，舞蹈更是帥氣呈現，唱到〈紅顏如霜〉時，周董與舞者以整齊畫一的現代風格舞蹈來表現，赋予中國風視覺上的創新面貌！而在〈鬥牛〉這首歌曲中，籃球結合舞感更令全場歌迷眼睛為之一亮！

周董首度在香港戶外場地開唱，造成超級大轟動，不僅場內爆滿，場外也站滿買不到票的觀眾，還有粉絲爬牆一賭天王風采，甚至有粉絲在維多利亞港包遊艇、在隔壁遊樂園搭摩天輪只為了旁聽，昨晚接近尾聲時，周董笑說：「以前在紅磡辦演唱會的時候，都會擔心唱得太晚，你們會不會很難回家，今天辦在這個地方，好像外面也有人坐船在聽我演唱會是嗎？聽說JJ的演唱會有人在旁邊野餐是不是？那今天有人烤肉嗎？今天你們會想回家了嗎？」粉絲齊聲大喊「不會！」他接著說：「對嘛！這樣我才有理由多唱幾首歌，是不是啊？」緊接著讓粉絲點歌，他也應歌迷點歌而加唱多首經典歌曲，寵粉無極限。

疫情後重啟「嘉年華」巡演，周董全新訂製了3套衣服，也為香港站準備了每場都至少有一套新服裝亮相，展現時尚品味。而巡演固定嘉賓則包括了柯有倫、以及他的師弟曹楊。被問到何時巡迴至台灣？他所屬的杰威爾音樂表示，安排中，有確定的時間會跟大家說。