高雄蔡姓男子跟新北市的林姓女子有情感糾紛，一怒之下在臉書開副本怒嗆林女，將林女過去情史起底，直稱林女是別人的小三，還是整容又隆乳的離婚敗金女，卻在FB上扮演清純未婚少女，言論相當偏激。林女遭到開副本後，怒告蔡男誹謗罪，高雄簡易庭依散布文字誹謗罪，判蔡男拘役20日。

蔡男跟林女疑似因為感情糾紛發生衝突，蔡男氣不過自己的感情遭到欺騙，2022年3月9日將林女與他的感情事發表在自己的臉書專業上，文章內容提及林女當過多人小三，還怒批林女是整容又隆乳的離婚敗金女，卻在FB上扮演清純未婚少女，甚至爆出林女還當人家的小四。

但一開始蔡男將貼文設置隱藏，11日又增添文章內容，並將貼文公開，內容寫道「我等著看笑話，否則就趕快先求愛，有最低滿足就好，也就不用太計較了」、「也許故意裝清純，欲拒還迎，來讓你花長時間為她賣命，但是她真正要的是錢」，並在最後寫表哥謹上，暗指林女劈腿自己。

林女看見文章後，怒告蔡男誹謗罪，高雄簡易庭依散布文字誹謗罪，判蔡男拘役20日。