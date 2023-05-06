「周董」周杰倫近日在香港舉行《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023》，從昨（5）日開始一連演唱7場，是他睽違5年再度到香港開唱，現場不只場內氣氛超嗨，連場外也擠滿大批粉絲，甚至有人爬上2公尺高的圍牆，就為了一睹偶像風采，更有人在維多利亞港邊開起海上派對。

周杰倫出道以來，創作過許多膾炙人口的作品，在全球也累積大量粉絲，由於COVID-19的關係，許多演唱會場次遭到延後或取消，而昨（5）日是香港演唱會的第一天，有許多歌迷都到場支持，不管是場內還是場外，都擠滿了人潮，讓許多網友都驚呼：「場內場外都好多人。」

也有網友看見場外景象發文表示，「周杰倫演唱會場外的人比場內還多」，更上傳多張照片，只見沒有買到票的歌迷只能在會場周圍聽，不過有不少粉絲紛紛出奇招，一名短褲辣妹更是爬上2公尺高的圍牆搶看。除此之外，還有歌迷包遊艇來聽歌，直接在維多利亞港邊開起海上派對。

女粉絲爬高牆看周杰倫演唱會。（圖/微博 小卡看劇追綜）

此外，昨（5）晚的周杰倫在演唱會上獻唱《獻世》，是他為陳小春作曲的粵語歌，也是特別為香港歌迷準備驚喜，讓不少粉絲聽了十分感動。