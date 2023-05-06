嘉義縣長翁章梁代表致感謝狀表揚熱心救助傷者的護理師魏靖倫。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁代表頒發防疫獎座給防疫有功護理師。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣護理師護士公會今天舉辦護師節慶祝大會，縣長翁章梁贈送紓壓精油及護手霜給全縣3500餘名護理師，感謝他們的辛勞，並頒獎表揚各家醫院防疫有功護理師「防疫獎座」；翁章梁也嘉許縣府衛生局長趙紋華榮獲「台灣傑出護理人員服務奉獻獎」殊榮。

翁章梁表示，台灣能度過COVID-19疫情，除了老百姓的配合，還要感謝第一線作戰的護理人員，當時為了防疫，護理師們必須戴著口罩及面罩，穿著厚重的隔離衣辛苦工作，在身上留下許多汗水跟勒痕，這樣不畏艱苦的精神令人感動。

嘉義縣政府衛生局長趙紋華膺選今年護理師護士全國聯合會「台灣傑出護理人員服務奉獻獎」殊榮，翁章梁肯定他的貢獻，讚許有加。

趙紋華說，感謝護理師護士全國聯合會理事長朱翠萍率領團隊協助防疫，更要感謝全體護理師們在2年多的COVID-19疫情期間，勇敢站在第一線，機場港口檢疫、發燒篩檢站、住院隔離治療、防疫旅館、社區接種站及社區居家追蹤，都可以看到護理師的忙碌身影，無私奉獻發揮專業力量。

慶祝大會上還表揚各家醫院傑出護理師防疫獎座；另外，也頒發感謝狀給魏靖倫護理師，感謝他於今年3月間休假路過民雄，看到車禍有女童受傷，立刻上前搶救女童，不顧全身沾滿鮮血，展現大愛精神，作為英勇。

嘉義縣政府衛生局表示，世界衛生組織（WHO）5日已解除全球公共衛生緊急狀態，「與病毒共存」是新的防疫趨勢，要與病毒共存的基礎就是施打疫苗，因此未來仍需要護理人員的共同努力，盡可能提高疫苗覆蓋率。