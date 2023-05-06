南投縣議員簡千翔主辦的「親子眾樂樂公益小市集」在中興新村展開。（民眾提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣議員簡千翔主辦的「親子眾樂樂公益小市集」在中興新村展開，現場有流浪狗認養等多項活動。（民眾提供／馮惠宜南投傳真）、

南投縣議員簡千翔主辦的「親子眾樂樂公益小市集」今（6）日熱鬧開幕啦！現場不僅有超大氣墊城堡、可愛的親子手作DIY、還有讓人心動的二手挖寶市集和流浪狗認養，各種精彩活動一早就吸引了大批親子前來，爸爸媽媽們紛紛表示這類活動太棒了，未來一定要繼續舉辦。

簡千翔一開場就上台宣布好消息，他為活動邀請了九部美食車，包括烤蛋糕、冰淇淋、湯包等等，每車都有他一千元的贊助。而每車前一千元的消費額，他更是要請客！當他一一發給每部車一千元時，現場爆發出了熱烈的掌聲和歡呼聲。只見每一部餐車前都排起了長長的人龍，孩子們興高采烈地吃著奶茶、冰淇淋、雞蛋糕等美食，場面相當熱鬧！

而現場讓小朋友為之瘋狂的還有氣墊城堡，即使機具還在充氣中，早早就有小朋友等不及要去玩了。有個家長說：「只要有氣墊城堡，我家的兩個小孩就可以玩瘋了！」

親子手作DIY更是爸媽們的最愛，提供了組合式的小木屋，由小孩和父母一起動手，這不僅增加了親子互動的機會，還能讓家人們一起享受到愉快的時光。

當簡千翔把他的招牌「米奇爸爸故事屋」帶到現場，現場的孩子們都跟著他進入了童話世界。他講故事的過程中，還不時穿插問題搶答，答對的小禮物，也讓孩童興奮不已。

簡千翔說，舉辦這場活動，是希望讓南投縣的家庭們可以在周末有一個歡樂的聚會場所，他未來還會繼續舉辦類似的活動，希望可以讓更多的家庭參與其中，並且透過這些活動的舉辦，讓南投縣成為一個更加充滿活力和幸福感的地方。在這裡，我們可以看到簡千翔對於社區和家庭的關心與貢獻，也體現了他作為南投縣議員的使命和責任。