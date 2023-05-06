法新社報導，美沙一份聯合聲明稱「歡迎展開談判前的對話」，並敦促國際持續努力讓戰火平息。

聯合聲明說：「沙烏地阿拉伯與美國促請交戰雙方考量人民和國家整體利益，積極對話達成停火並終止衝突。」

蘇丹實質元首的政府軍司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan），與實質副元首、領導「快速支援部隊」的將領達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo,又名赫梅蒂Hemedti）反目，衝突近3週已有數百人喪生。

雙方4月15日爆發戰事以來雖達成多次休兵協議，但沒有一次落實。

蘇丹政府軍今晚證實已派出代表赴沙烏地，以便商討「與武裝團體對手間的停火進程細節」。

柏罕已表態支持由鄰國南蘇丹3日提出的7天停火，而「快速支援部隊」今晨表示他們會把先前美國-沙國斡旋的停火再延長3天。

美沙聯合聲明還提到促成蘇丹內戰雙方週末對話的其他有功國家與組織，包含英國、阿拉伯聯合大公國、阿拉伯國家聯盟、非洲聯盟等。

不過在喀土穆，目擊者報告當地5日仍持續有空襲與爆炸，包括機場附近地區。

根據非政府組織「武裝衝突地點和事件資料計畫」（Armed Conflict Location and Event Data Project）統計，這波蘇丹內戰目前已有約700人喪生，大多在首都喀土穆和西部的達佛（Darfur）地區。

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）昨天表示，美方預期蘇丹內戰還會延續很長一段時間。

海恩斯在參議院的聽證說：「這場戰事很可能冗長，因為雙方都自認能打贏，也沒有上談判桌的誘因。」

國際移民組織（IOM）表示，蘇丹內戰以來已有近45萬平民逃離家園，其中11.5萬人逃至鄰國。

據「紐約時報」與英國廣播公司（BBC）報導，蘇丹2019年爆發罷黜執政數十年強人巴席爾（Omar Hassan al-Bashir）的示威潮，巴席爾也在人民起義中遭推翻，蘇丹成立主權委員會（Sovereign Council）引導國家走向民主。

但2年後政府軍與「快速支援部隊」聯手發動政變，還政於民落空。政變後蘇丹就由兩個實力最強將領－柏罕與達加洛共同掌權。

按照一份由西方所支持的協議，蘇丹軍方應今年還政於民選領袖，但柏罕與達加洛對還政於民及國家未來方向歧見甚深，其中一主要引爆點是將兵力10萬的「快速支援部隊」納編政府軍的計畫以及今後這支部隊該聽命於誰的問題。