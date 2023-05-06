澎湃新聞6日報導，決策錯誤比貪汙更可怕！大陸最新一期《中國紀檢監察》雜誌刊文披露，2015年5月，掛職擔任江蘇省淮安食品科技產業園管理服務中心主任的余剛，不僅脫離實際違規決策，畫出500畝土地建設農業示範基地，還將4.3億元（人民幣，下同，約合新台幣19億元）國有資金違規出借給劣跡商人高某掛靠的皮包公司建設超高標準道路工程。兩年後，余剛掛職期滿離任，其力推的工程項目全部爛尾，出借的4000餘萬元（約合新台幣1.7億元）無法收回，給地方經濟社會發展留下嚴重隱患，留下一個「爛攤子」。

面對余剛案件遺留的「爛尾樓」，淮安市洪澤區紀委監委將監督推動涉案遺留工程整改納入案件查辦「後半篇文章」，督促產業園管理服務中心成立由「一把手」任組長的整改工作專班，聘請專家對專案進行評估優化，通過將特色農業示範基地轉給招商企業承建、合理壓縮規模續建基礎設施等方式，分類分批推進整改、盤活資產，杜絕「一拆了之」、二次浪費。

澎湃新聞報導，余剛是江蘇省農業科學院農業設施與裝備研究所研究員。1972年8月生，江西石城人，博士研究生學歷，余剛歷任江蘇省農業科學院原子能農業利用研究所研究實習員、助理研究員、副研究員，2012年9月任江蘇省農業科學院農業設施與裝備研究所研究員。

2012年6月後，余剛先後任南京市玄武區科技局副局長（掛職）、淮安市淮陰區人民政府副區長（掛職），2015年4月至2017年4月任中共淮安市洪澤區委常委（掛職），其中在2015年10月至2017年5月兼任淮安食品科技產業園管理服務中心主任。

2021年7月，淮安市紀委監委公布消息稱，余剛涉嫌嚴重違法問題，由淮安市監察委員會調查終結，已移送檢察機關依法審查起訴。

同年9月，淮安市紀委監委首次召開全市掛職幹部專題警示教育會議，會議強調要進一步加強掛職幹部監督管理，淮安對掛職幹部的特別關注，正是始於余剛案的查辦。經查2013年至2017年余剛利用掛職淮安市淮陰區副區長，洪澤區委常委、淮安食品科技產業園主任的職務之便，收受巨額財物。

《中國紀檢監察報》消息稱，幹部「上掛下派」交流機制在推動地方經濟發展中發揮著重要作用，但個別掛職幹部信仰不堅、行為失範、權力失控，辜負組織信任，以權謀私甚至嚴重違紀違法，損害了掛職幹部隊伍優良形象。