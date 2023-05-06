好市多「毒莓果」風波越演越烈，好市多發最新聲明呼籲消費者不要恐慌，胸腔科醫師蘇一峰看完聲明以後，忍不住怒轟說，好市多到底在講什麼？敢不敢讓吃過含有A肝病毒的冷凍莓果的人自費驗A肝抗體？引起網友討論。

好市多發最新聲明說「根據衛生主管機關的公告，我國從今年3月開始對進口的莓果產品進行A型肝炎檢驗，此次高雄市衛生局命令召回科克蘭冷凍草莓、科克蘭冷凍藍莓和科克蘭冷凍3種綜合莓產品，在國內已販售很長時間，在今年3月前，國內也沒有出現因食用相關產品導致感染A肝的病例，消費大眾應無需恐慌。」

醫師蘇一峰見狀在臉書怒轟，好市多到底在講什麼？什麼叫做台灣3月以前沒有A肝病例，所以沒事結案。台灣不是A肝疫區，且罹患A肝的人的症狀和感冒很類似，一般狀況下，在非疫區，醫師不會因為患者有感冒症狀就去驗A肝好嗎？敢不敢讓吃過含有A肝病毒的冷凍莓果的人自費驗A肝抗體？

貼文引起網友討論，「人家是美國爸爸，你懂的」、「昨天去退含莓果的蛋糕，本來不想為300元去退錢，但最後還是拿去退了，表示抗議」、「好市多來台灣也入境隨俗了，這種態度在美國會被罰錢吧！」另有網友則認為一直吵下去沒有意義，不如宣導一下A肝得了會怎樣？需要怎麼治療？還是會自動痊癒？

根據衛福部官網資訊，感染A型肝炎後，可能出現的症狀包含發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸。A肝的致死率約千分之三，造成死亡的情形多半為猛爆性肝炎，通常發生於老年患者或有慢性肝病患者。

食藥署則說，目前沒有已證實針對A肝有療效的特效藥，但良好的支持性療法可幫助大部分的病人渡過難關。