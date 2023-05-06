國民黨高雄鳳山選區立委民調初選將展開，高市議員鍾易仲（左二）獲得強力奧援，今（6）日同區議員劉德林、鄭安秝及多位里長共同到工協市場送花拜票。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄鳳山選區立委民調初選將展開，高市議員鍾易仲（左三）獲得強力奧援，今（6）日同區議員劉德林、鄭安秝及多位里長共同到工協市場送花拜票。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄鳳山選區立委民調初選將展開，高市議員鍾易仲（中）獲得強力奧援，今（6）日同區議員劉德林、鄭安秝及多位里長共同到工協市場送花拜票。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄鳳山選區立委民調初選將於5月16日至5月21日登場，現任高市議員鍾易仲對上資深議員李雅靜。鍾易仲獲得強力奧援，今（6）日同區議員劉德林、鄭安秝及多位里長共同到工協市場送花給民眾預祝母親節快樂，同時拜票，劉、鄭兩人賣力喊出唯一支持鍾易仲，展現國民黨收復鳳山強烈意志。

國民黨在鳳山共有鍾易仲、李雅靜、劉德林、鄭安秝4位議員，這次鍾、李二人參加立委初選，鍾已獲另外兩位議員支持。今日也有劉啟芳、鄒家駿、王玉蘭、劉晋祥、陳世寶、蔡自謄、張簡裕芳等多位地方里長也公開陪同鍾易仲輔選，展現力挺態度。

劉德林提到，鍾易仲歷經兩次議員選舉，一次鳳山、一次藍軍最高票，有很強的爆發力以及現代化選戰戰鬥力。他年輕，問政認真有力，樂於團隊合作。尤其，最近鳳山儲能場爭議，他和鍾易仲、鄭安秝聯手出擊，連續兩次擋下儲能場開發案。未來鍾易仲若能順利進入立法院，開啟國民黨的立委、議員連線服務模式，絕對是地方最大的福氣。

鄭安秝則強調，國民黨在鳳山處境艱難，初選時各自爬山，但黨提名人出來以後一定要團結合作。身為國民黨最年輕的議員的她認為，國民黨真的應該給年輕人更大空間發揮最大能量，鍾易仲是青年從政的成功案例，衷心希望他能更上一層樓。

劉德林、鄭安秝表示，議員選舉時大家各有支持者，到立委選舉就該團結一致，希望黨內初選能平和順利，產生勝率最高的候選人。

「把國民黨團結起來，把國民黨新生代的戰鬥力、理想性展現出來，這是我初選最重要的工作！」鍾易仲表示，將密集拜訪黨內先進、地方意見人士，也會展開街頭拜票、電話懇託，盡最大努力爭取黨內團結與認同，組建一隻以實現世代交替、政黨輪替為目標的「幹大事」戰隊，通過初選考驗，贏得大選。