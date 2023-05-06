全球因疫情引發供應鏈危機，半導體產能供不應求，如今需求降溫，半導體廠庫存過剩，導致營收成長萎縮。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣過去三年靠半導體產業撐起一片天，隨著台積電今年可能小幅衰退，二線晶圓代工及IC設計會很辛苦，台股真能獨走的產業只有政策加持的綠電、軍工產業和資安等。

謝金河在臉書發文指出，2023年過了三分之一，最近上市櫃公司開始揭露第一季季報，很多公司第一季表現比去年第四季更差，像穩懋去年第四季虧損7589萬，今年首季虧損5.56億元，ABF基板的景碩，去年第三季一季賺21.6億，今年第一季剩下801萬，慘不忍睹。

他表示，大多數企業財報都不好看，最直接的原因是美國升息10次，一共升20碼，等於利率從零到5.25%，就像極端氣候變化，景氣急凍，一定會有人倒下。

「現在這個後座力出來了，體質不良的銀行先倒，美國從矽谷銀行先倒，後面跟來許多地方型小型銀行，歐洲瑞士信貸也倒下，接下來全球消費會下降，景氣持續降溫。」

謝金河認為，台灣在疫情擴散的三年，經濟表現可圈可點，很多外資機構都唱壞台灣，IMF印度裔首席經濟學家估2020年台灣經濟成長率負4%，結果正好相反。現在台灣經濟走了三年高基期，今年將面臨辛苦考驗，今年很可能內外都不美。

今年首季台灣出口977.52億美元，衰退19.17%，進口888.39億美元，衰退15.98%，順差89.13億美元，對比南韓去年逆差472億美元，今年首4月逆差258億美元，台灣已經很不容易了。

謝金河說，影響台灣貿易很大比重的中國，今年第一季台灣對中國出口343.35億美元，衰退30.6%，台灣出口到中國的占比在2020年達43.9%，現在降到35.1%，台灣出口中港占比下降，出口到東協拉升至17.1%，最關鍵是半導體，台灣出口到中國的半導體為主零組件首季218億美元，衰退27.6%，台灣第一季半導體出口383.21億美元，也衰退16.5%。

他直言，台灣過去三年靠半導體產業撐起一片天，今年全球半導體產業恐怕要休養生息，台積電今年可能小幅衰退，二線晶圓代工及IC設計會很辛苦，台灣外需、內需可能都不會太理想，真能獨走的可能只有政策加持的綠電、軍工產業和資安等。

至於美國為何暴力升息？謝金河分析，除了打通膨，劍指中國，奔馳30年的中國經濟將陷入困難調整，全球經濟走疲，中國怎麼拉抬經濟都沒有什麼作用。

如果再仔細看，上月OPEC恊議減產石油，每日164萬桶，油價反彈到85美元後又急殺到63.67美元，比減產前更低，接下來石油可能是慢慢的跌勢，中東產油國壓力會加大。

從地緣政治看世界經濟的演變，謝金河說，「今年肯定是非常精彩的一年！」有趣的是，世界經濟快速降溫，全球對中國的進口都大幅下滑，但中國3月出口居然成長14.8%，這個數字怎麼得來？大家都會心一笑。