據刑事局統計，光2022一年，台灣遭詐騙總金額就超過69億新台幣。行政院會4日推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，還追加13億預算，揚言要打造人人都是打詐國家隊。對此，資深媒體人吳子嘉怒批，行政院只是快到選舉要做文宣，未來還是會持續不斷爆發詐騙。

吳子嘉昨（5）日在節目《關鍵時刻》指出，想打擊詐騙要先搞清楚一件事，政府在詐騙產業鏈扮演什麼角色，到底是一個參與合作去詐騙的協助角色，還是當一個執法的角色？吳子嘉直言，政府現在角色很模糊，近日有個派出所所長去幫忙詐騙集團，這不會是個案，「警察跟詐騙集團合作，以前八八會館喝酒時，不就在一起了？」吳怒轟，這群人是沆瀣一氣、勾結在一起，事實上就是有交往、宴飲，是合作詐騙。

對於台灣一年詐騙犯罪金額高達69億，吳子嘉質疑，4、50萬以上的金錢轉移就要報調查局洗錢防治中心，且imB吸金案受害者損失高達25億，其做的融資業務，銀行法也可以控管，不懂為什麼詐團洗錢政府會抓不到？「明明銀行一堵就堵掉了，電信這邊NCC（國家通訊傳播委員會）網路一切就切掉了，實際上很容易就可以把詐騙集團抓出來。」

吳子嘉還曝光，台灣詐騙產業鏈之所以高效率，是因為有一組「中央廚房」每天在發明、創造新的詐騙手法，發明完了交給詐騙團隊去執行、馬伕去拿錢，最後交給洗錢中心。吳子嘉諷刺地說，台灣的詐騙技術可說是世界一流，丟臉丟到國外，連聯合國都知道，而行政院也知道打詐沒用，把預算騙到了就繼續花錢，現在推出新政策只是因為選舉快到了要做個文宣，台灣還是會繼續爆發詐騙。