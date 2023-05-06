22歲的邱姓女子是名2寶媽，知道家長常在網路找尋有無價格優惠奶粉可購買，以自家小孩喝不慣某品牌奶粉為藉口，在臉書創設8個假帳號，藉此扮演8名假賣家，打出「甜甜價」售出，買家匯錢後，她就消失。高雄警方獲報後，初步清查全台被害人數超過10人以上，每人平均遭詐5000元至1萬5000元不等，訊後依詐欺罪嫌送辦。

有2名小孩的22歲邱姓女子，知道有些家長會在網路找尋價格優惠奶粉，加入臉書社團，看到有人提出需求，她就會私訊買家，以自家小孩喝不慣某品牌奶粉為藉口，用「甜甜價」賣出，待對方匯錢後，續遲遲未收到商品，賣方又避不回應，才驚覺遭詐騙而報警。

高雄市政府警察局刑事警察大隊彙整165資料庫資訊，初步清查被害人約有14名，每人平均遭詐5000元至1萬5000元不等。警方調查，邱女在臉書創設8個假帳號，藉此扮演8名假賣家，行使買空賣空詐術，警方循線追查，於上個月持拘票查緝邱嫌到案，全案依違反刑法詐欺罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。