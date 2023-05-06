找工作除了薪水、工作內容，地點也是需要考慮的關鍵，一名網友透露，找到一份月薪55至60K、年終最高20萬的工作，工作內容輕鬆，唯一缺點就是要通勤，單趟車程約30至40分鐘，讓他猶豫了；許多網友看了狂問「還有缺人嗎？」

一名網友在臉書「匿名3公社」社團發文表示，這份工作月薪55至60K、月休9至10天，年終10多萬至20萬，一年還會有4、5萬元的禮券；工作內容輕鬆，每天工時不到2小時，其他時間都在做自己的事；唯一缺點就是每天要通勤100公里，路程單趟約30至40分鐘，好奇網友們會想去做嗎？

許多網友看這份工作錢多、事少，紛紛表示「傻子才不去」、「我會去！」「那麼輕鬆薪水又好，幹嘛不去」、「用爬的也要爬過去」、「我會啊！而且我不會讓自己通勤，直接租屋了。」

也有網友質疑，「這種工作內容只有柬埔寨才有吧？」「詐騙集團的工作？」「感覺就是詐騙！」