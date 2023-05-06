35歲返鄉青年顏煜騰(中)以356克成績打破2021年創下公蝦347公克記錄，一舉奪冠。(林和生攝)

由潮州鎮公所發起的「賽神蝦」活動，6日於潮州中山公園熱鬧展開，家中三代養蝦的35歲返鄉青年顏煜騰去年首次參賽卻鎩羽而歸，之後利用一年時間調整策略，今年捲土重來，以356克成績打破2021年創下公蝦347公克記錄，一舉奪冠。

為推廣地方產業而舉辦的賽神蝦活動，潮州鎮公所主秘王建元表示，因為全屏東泰國蝦養殖戶4800多戶中，潮州占近1300戶，年產值破億，但在賽蝦活動出現前，別說全台，就連屏東都很少人知道潮州是泰國蝦重鎮。

今年奪冠的顏煜騰出身泰國蝦世家，家中三代養蝦，但他原本在北部從事服務業，4年前返鄉接手家業，去年首次參賽卻鎩羽而歸，他說，原本單純就是拿池子裡個頭較大的去比，但一到現場發現，每個參賽選手都比自己的大很多，才知道策略錯誤。

賽程結束後隨即請教前輩，同時變更策略，特地把蝦池內較大的蝦挑出來，接著每蝦一間套房、個別飼養，不僅頻繁換水，並投入光合菌，讓飲食均衡，就跟照顧小孩一樣小心翼翼，畢竟牠像是我們的衣食父母，整整養了一年才參賽，很開心能夠破記錄。

顏煜騰說，今年拿下好成績，明年絕對會再來報名，有了兩次經驗，蝦子也已經在挑選，希望也能拿下不錯成績。