由於電力供應不足，導致北市松信區的發展受限，但該區的民進黨議員許淑華今（6）日透露，經過不斷奔走爭取，延宕超過20年的松湖變電站終於獲市府核發建照，並預定114年完成臨時變電所、118年整棟多功能變電所將完工。

許淑華今日在臉書指出，台北東區、南港和內湖，這幾年有超過20件重大開發案，都受限於電力供應不足「被限電」，讓松信區的發展持續受限。許淑華透露，經過不斷奔走爭取，延宕超過20年的松湖變電站終於獲市府核發建照，且台電表示，預定114年完成臨時變電所、118年整棟多功能變電所完工，未來也將結合天空步道、觀景平台等設計，讓市民多一個休閒場所。

「解決松信問題不需要核電廠！」許淑華提到，松信區的限電是因台北東區到新北汐止，都僅靠汐止超高壓變電站承擔供電，早在2019年，汐止變電站的平均利用率就已逼近80%的安全設計，松信區的快速發展，更突顯松湖變電站的急迫性。

許淑華強調，她持續爭取松湖變電所，實際解決松信缺電危機，「不需要什麼一縣市一核電廠，更不需要解決『核廢料放你家放我家』的問題。」