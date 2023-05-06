剛果民主共和國（簡稱民主剛果）今天指出，東部南基伍省暴雨引發洪災，數以百計房屋被沖走造成超過170人罹難，多到援助人員只好把沾滿泥巴的屍體層層堆疊。

法新社報導，南基伍省（South Kivu）省長恩格瓦比耶（Theo Ngwabije）說，在基伏湖（Lake Kivu）西方靠近盧安達邊界的卡萊赫地區（Kalehe），目前有數十人下落不明，洪水也沖走數以百計的民居。

他視察災區時說：「我們有約176人死亡。這只是省級地方的罹難人數。我們也有約100人失聯。」

路透社報導，當地公民團體成員馬丁（Kasole Martin）則說已找到227具遺體，「人們睡在室外空地，學校與醫院都被沖走」。

看起來憔悴不堪的生還者站在一個木棚外頭，穿著藍色防護衣的紅十字會（Red Cross）工作人員則忙著把罹難者遺體層層堆疊。許多死者的衣服都被沖走，身上沾滿泥巴。路透社記者統計到72具遺體。

剛果民主共和國今晚宣布8日舉國哀悼，降半旗悼念「罹難同胞」。

卡萊赫官員卡爾赫布瓦（Archimede Karhebwa）說，當地大雨導致河流潰堤，有數座村莊被水淹沒，洪水沖走數以百計的房屋，「市場攤販與客人措手不及」。

與盧安達交界的南基伍省，洪水與山崩並不常見。盧安達本週也下起滂沱大雨，引發洪災與山崩，造成130人死亡並摧毀5000多棟房屋。