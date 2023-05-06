代工大廠廣達今（6）日於林口總部舉辦35周年慶，董事長林百里在開場致詞時指出，廣達自2000年開始發展雲端、2004年接觸AI，到2016年投入AI伺服器，現在的廣達不僅是筆電龍頭，也是雲端、AI伺服器的龍頭，後續廣達也將持續在許多新技術中成為領先者，持續創新、深耕並壯大，副董事長梁次震也喊出，廣達接下來還會有更多個業界「第一」。

睽違3年，廣達今年再度盛大舉辦Family Day，董事長林百里與副董事長暨總經理梁次震兩人也輕裝上陣，親自下場跳起開場舞，為廣達的35周年慶活動揭開序幕。近幾年隨著廣達持續加碼投資台灣、擴大在台廠區產能，光是台灣員工人數也已突破萬人，初估今日到場的員工及家眷人數，就多達3～4萬人，為廣達成立以來之最。

林百里在致詞中，細數了與梁次震從大學畢業迄今合作長達51年在台灣的拚搏歲月，也一起見證了IT時代的變化。兩人自1988年成立廣達、進入筆電製造產業，後於1999年上市，證明投入移動型電腦是對的方向。但他們未曾停下學習的腳步，也持續思索下一步，接續幾年裡，兩人前往MIT（麻省理工學院）進修，接觸雲端運算、學習AI，抱著要不斷創新的想法，觀察未來走勢。

2000年都還沒什麼人開始運用雲端時，廣達已開始投入發展雲端，2006年與Google一起跨入雲端，開啟了雲端運算新時代。2016年廣達第一個投入做出AI伺服器，現在已是業界龍頭。林百里並指出，廣達不僅是AI伺服器龍頭、也是筆電、雲端的龍頭，在往後還有很多的新技術領域中，廣達都將以領先的腳步，繼續創新、深耕，並再進一步壯大成為產業龍頭。

梁次震也接續表示，35年說快不快、說慢不慢，但廣達靠著一步一腳印、持續成長，從大電腦、小電腦，到雲端、再跨向AI，大家一起思考如何把AI變成無形的「劍氣」，廣達也將不會只有三個「第一」，隨著技術一年年翻新，廣達也將成為最厲害的領導者。